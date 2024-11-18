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Общество

Кандидаты на службу требуются в псковскую роту охраны и конвоирования

23.11.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Кандидаты приглашаются на службу в отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В подразделении имеются следующие вакансии:

  • полицейский взвода, квалификационные требования: мужчины от 18 до 50 лет, отсутствие судимостей. Уровень образования зависит от должности: от среднего общего до высшего. Заработная плата от 30000 рублей;
  • полицейский (водитель) отделения, квалификационные требования: мужчины от 18 до 50  лет, отсутствие судимостей. Наличие категории «В». Возможность обучения на категорию «Д». Уровень образования зависит от должности: от среднего общего до высшего. Заработная плата от 30000 рублей;
  • полицейский (кинолог) взвода, квалификационные требования: мужчины (женщины) от 18 до 50  лет, отсутствие судимостей. Уровень образования зависит от должности: от среднего общего до высшего. Заработная плата от 33000 рублей.

Сотруднику полиции предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 40 календарных дней и отпуск за вредные условия службы – 10 календарных дней. Льготное исчисление выслуги лет, предоставляющей право выхода на пенсию, – один год за полтора.

Сотрудник полиции, а также члены его семьи, находящиеся на иждивении, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Псковской области» и курортно-санаторное лечение в ведомственных санаториях и Домах отдыха.

Имеется также возможность получения бесплатного высшего профессионального образования в ведомственных учебных заведениях.

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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