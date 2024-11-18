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Ранее служивший в Пскове генерал Анашкин снят с должности командующего «Южной» группировкой войск ВС РФ

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности.

Кадровое решение подтвердил источник РБК в Минобороны, сообщив, что это плановая ротация. «Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», — отметил он.

Ранее об отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь».

Официально ни о назначении Анашкина на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о его увольнении российское Минобороны не сообщало. О том, что Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, стало известно в мае 2024 года из материалов, опубликованных на сайте Кремля в перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, в сентябре 2023 года президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков) Геннадию Анашкину.

Геннадий Анашкин родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). В июне 1987 года был призван на срочную службу в ряды Советской Армии, проходил службу в Группе советских войск в Германии.

С июня 2007 года командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков). Официально утром 8 августа 2008 года полк был поднят по тревоге и через несколько часов полковник Геннадий Анашкин во главе батальонной тактической группы вылетел в Северную Осетию.

Указом президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга», гвардии полковнику Геннадию Анашкину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 917). После Анашкин продолжил службу в Российской Армии. По итогам 2008 года полк под командованием полковника Геннадия Анашкина был признан лучшим полком в ВДВ России.