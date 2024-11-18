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Общество

Игорь Иванов: Любить людей – быть добру

24.11.2024 11:38|ПсковКомментариев: 0

Третий региональный форум работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове 23 ноября. Первый день ознаменовался насыщенной программой. После торжественного открытия участники из 18 муниципалитетов региона посетили экспертные тренинги, лекции. Ключевым событием стал открытый диалог «Возможности работающей молодежи в регионе». Как профсоюз может помочь молодым семьям? Кому не стоит рассчитывать на его поддержку? О чём переживает председатель Псковского областного совета профсоюзов? Подробности – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Актовый зал Дома профсоюзов собрал самые инициативные молодые кадры области для того, чтобы открыть третий региональный форум работающей молодежи Псковского края. Участники мероприятия – люди разных возрастов, профессий, интересов, стремлений. Объединило их, со слов одного из гостей форума, желание развиваться, получать «плюшки» от работы, улучшать карьерные перспективы и условия труда. Реакция публики на это, казалось бы, вполне здравое заявление была неоднозначна: кто-то одобрительно кивнул, а кто-то смотрел с насмешкой и отрицанием. Затесались недоброжелатели… Ждет ли нас на открытом диалоге горячий спор?

Пока делали ставки, к микрофону с приветственным словом уже подошел председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Три года назад форуму дал старт губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Тогда мероприятие провели успешно, хотя людей было меньше и выходили на дистанционку с множеством подключений. <…> Сейчас нас больше – это здорово! После регистрации выяснилось, что 18 муниципальных образований представлены на форумных площадках. Я думаю, вскоре будет участвовать работающая молодежь всей области! Я желаю вам новых знакомств, новых знаний, которые вы заберете с собой, будете воплощать на своих площадках, на своих предприятиях. Вы сможете заключить коллективные договоры, работать с администрацией организации и после новых связей, включений найти себя. Я думаю, что у вас все получится. Областной совет профсоюзов всегда с вами!» – отметил Игорь Иванов.

Далее гостей форума поприветствовала заместитель председателя комитета по труду и занятости Яна Васюцкая. Она напомнила, что в прошлом году был создан молодежный кадровый центр Псковской области. Участники форума ознакомятся с его деятельностью во время посещения центра.

«Молодежь – это наше будущее, главный кадровый потенциал всего региона. <…> Созданный центр – новая площадка, которая адаптирует все услуги центра занятости для вас. В этом году в рамках нацпроекта "Демография" мы модернизируем все центры занятости в Псковской области. До конца года в каждом из ваших муниципалитетов появятся новые современные кадровые центры. Они станут точкой опоры для вашего профессионального развития», – сообщила Яна Васюцкая.

Свои пожелания участникам форума и личные ожидания от него выразила директор регионального Центра молодежи и общественных инициатив Алеся Михачева. Она также отметила целеустремленность и амбициозность присутствующей в зале публики, которая знает, чего хочет, а значит, способна этого достичь.

Торжественное открытие форума работающей молодежи завершилось общей фотосессией.

 

Не успев обменяться впечатлениями друг с другом, гости отправились участвовать в мероприятиях образовательной программы. Молодые люди посетили лекцию «Поступление в профсоюзные магистратуры», тренинги «Командообразование» и «Борьба с профессиональным выгоранием».

Долгожданной площадкой для участников форума стал открытый диалог «Возможности работающей молодежи в регионе». Они заходили в актовый зал Дома профсоюзов, держа в руках блокноты и телефоны с подготовленными заранее вопросами для спикеров Игоря Иванова и Алеси Михачевой. Участвовал в беседе в качестве ведущего-модератора специалист отдела развития профдвижения облсовпрофа Владимир Алексеев. Он подчеркнул, что разговор продлится в формате «прожарки» спикеров.

Дискуссию открыл вопрос о мотивации молодежи вступать в ряды профсоюзцев. Игорь Иванов заявил, что их потребность совпадает с целью деятельности профсоюзных организаций, а именно – защитой прав, свобод, интересов трудящихся.

«Профсоюз – это семья, правовая защита, безопасное рабочее место, социальный диалог и социальное партнерство, гарант помощи и ответственности. Поэтому всё больше молодых и немолодых людей выбирают быть с нами. И действительно, представительство серьезное: 50 тысяч членов профсоюзов насчитывается из 200 тысяч всего трудоспособного населения. Важно, что сейчас, в отличие от времени СССР, профсоюз – это осознанное членство. И помните, хоть это и шутка, у нас религия, мафия и профсоюзы бессмертны», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов.

Он также рассказал, какую помощь организация может оказать молодой семье. Поддержка может быть разной: открытие детских уголков и комнат прямо на предприятии, дополнительное бесплатное профсоюзное обучение, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, переговоры с работодателем о повышении зарплаты, санаторно-курортный отдых, бесплатные экскурсии, дисконтные программы, корпоративные выезды. Как заявляет Игорь Иванов, необходимо лишь обратиться с запросом в свою профсоюзную организацию, и шаги будут предприняты.

Одной из участниц форума стала председатель Совета молодых педагогических работников при Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Нестерович. Она добавила, что помощь семье может быть косвенной и заключаться даже в карьерном росте, стремительном и честном повышении.

Далее спикеры раскрыли, как и какие инициативы от членов профсоюзов они готовы поддержать. Игорь Иванов заметил, что единственным препятствием рассмотрения какой-либо идеи может быть лишь её незаконность. Алеся Михачева выразила готовность предоставить площадки для игр и других мероприятий. Например, в Доме молодежи можно свободно арендовать помещение для занятий, конференций, неформальных встреч.

«Если существует запрос, то мы его финансово, ресурсно поддержим. Это может быть обучение, выезды, квесты, деловые игры. Делайте, придумывайте то, что вам интересно, мы поможем», – подчеркнул председатель Псковского областного совета профсоюзов.

В ходе обсуждения взаимодействия бизнес-сферы и профсоюзов Игорь Иванов сообщил, что предприниматели также создают свои профсоюзные объединения в разных отраслях: торговле, туризме, общепите, сфере развлечений. Так, на поддержку организации могут рассчитывать не только бюджетные учреждения, но и частники.

«Именно здесь возникают случаи, когда приходится работодателя от работника защищать», – отметил спикер.

О чём переживает сам председатель псковского профсоюза? Этим вопросом Игоря Иванова озадачил модератор встречи Владимир Алексеев.

«Прежде всего переживаю за людей и профсоюзную организацию. Моё убеждение таково: профсоюзный активист, тем более председатель, может быть только тот, кто по-настоящему любит людей. <…> Сейчас мы с коллегами идём на выборную кампанию с подписью: "Любить людей – быть добру. Быть добру – любить людей". Только так можно достичь удовлетворительных результатов», – заключил Игорь Иванов.
 

После открытого диалога представителей работающей молодежи ждало продолжение образовательной программы: лекция «Лучшие практики коллективных договоров», квиз и интерактивные площадки второго дня форума. Но это уже совсем другая история…

Анна Козырева

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #молодежь #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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