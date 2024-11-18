Игорь Иванов: Любить людей – быть добру

Третий региональный форум работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове 23 ноября. Первый день ознаменовался насыщенной программой. После торжественного открытия участники из 18 муниципалитетов региона посетили экспертные тренинги, лекции. Ключевым событием стал открытый диалог «Возможности работающей молодежи в регионе». Как профсоюз может помочь молодым семьям? Кому не стоит рассчитывать на его поддержку? О чём переживает председатель Псковского областного совета профсоюзов? Подробности – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Актовый зал Дома профсоюзов собрал самые инициативные молодые кадры области для того, чтобы открыть третий региональный форум работающей молодежи Псковского края. Участники мероприятия – люди разных возрастов, профессий, интересов, стремлений. Объединило их, со слов одного из гостей форума, желание развиваться, получать «плюшки» от работы, улучшать карьерные перспективы и условия труда. Реакция публики на это, казалось бы, вполне здравое заявление была неоднозначна: кто-то одобрительно кивнул, а кто-то смотрел с насмешкой и отрицанием. Затесались недоброжелатели… Ждет ли нас на открытом диалоге горячий спор?
Пока делали ставки, к микрофону с приветственным словом уже подошел председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
Далее гостей форума поприветствовала заместитель председателя комитета по труду и занятости Яна Васюцкая. Она напомнила, что в прошлом году был создан молодежный кадровый центр Псковской области. Участники форума ознакомятся с его деятельностью во время посещения центра.
«Молодежь – это наше будущее, главный кадровый потенциал всего региона. <…> Созданный центр – новая площадка, которая адаптирует все услуги центра занятости для вас. В этом году в рамках нацпроекта "Демография" мы модернизируем все центры занятости в Псковской области. До конца года в каждом из ваших муниципалитетов появятся новые современные кадровые центры. Они станут точкой опоры для вашего профессионального развития», – сообщила Яна Васюцкая.
Свои пожелания участникам форума и личные ожидания от него выразила директор регионального Центра молодежи и общественных инициатив Алеся Михачева. Она также отметила целеустремленность и амбициозность присутствующей в зале публики, которая знает, чего хочет, а значит, способна этого достичь.
Торжественное открытие форума работающей молодежи завершилось общей фотосессией.
Не успев обменяться впечатлениями друг с другом, гости отправились участвовать в мероприятиях образовательной программы. Молодые люди посетили лекцию «Поступление в профсоюзные магистратуры», тренинги «Командообразование» и «Борьба с профессиональным выгоранием».
Долгожданной площадкой для участников форума стал открытый диалог «Возможности работающей молодежи в регионе». Они заходили в актовый зал Дома профсоюзов, держа в руках блокноты и телефоны с подготовленными заранее вопросами для спикеров Игоря Иванова и Алеси Михачевой. Участвовал в беседе в качестве ведущего-модератора специалист отдела развития профдвижения облсовпрофа Владимир Алексеев. Он подчеркнул, что разговор продлится в формате «прожарки» спикеров.
Дискуссию открыл вопрос о мотивации молодежи вступать в ряды профсоюзцев. Игорь Иванов заявил, что их потребность совпадает с целью деятельности профсоюзных организаций, а именно – защитой прав, свобод, интересов трудящихся.
Он также рассказал, какую помощь организация может оказать молодой семье. Поддержка может быть разной: открытие детских уголков и комнат прямо на предприятии, дополнительное бесплатное профсоюзное обучение, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, переговоры с работодателем о повышении зарплаты, санаторно-курортный отдых, бесплатные экскурсии, дисконтные программы, корпоративные выезды. Как заявляет Игорь Иванов, необходимо лишь обратиться с запросом в свою профсоюзную организацию, и шаги будут предприняты.
Одной из участниц форума стала председатель Совета молодых педагогических работников при Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Нестерович. Она добавила, что помощь семье может быть косвенной и заключаться даже в карьерном росте, стремительном и честном повышении.
Далее спикеры раскрыли, как и какие инициативы от членов профсоюзов они готовы поддержать. Игорь Иванов заметил, что единственным препятствием рассмотрения какой-либо идеи может быть лишь её незаконность. Алеся Михачева выразила готовность предоставить площадки для игр и других мероприятий. Например, в Доме молодежи можно свободно арендовать помещение для занятий, конференций, неформальных встреч.
В ходе обсуждения взаимодействия бизнес-сферы и профсоюзов Игорь Иванов сообщил, что предприниматели также создают свои профсоюзные объединения в разных отраслях: торговле, туризме, общепите, сфере развлечений. Так, на поддержку организации могут рассчитывать не только бюджетные учреждения, но и частники.
«Именно здесь возникают случаи, когда приходится работодателя от работника защищать», – отметил спикер.
О чём переживает сам председатель псковского профсоюза? Этим вопросом Игоря Иванова озадачил модератор встречи Владимир Алексеев.
После открытого диалога представителей работающей молодежи ждало продолжение образовательной программы: лекция «Лучшие практики коллективных договоров», квиз и интерактивные площадки второго дня форума. Но это уже совсем другая история…
Анна Козырева