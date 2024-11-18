Общество

Более 30 псковских призывников Росгвардии приняли военную присягу

Военную присягу приняли военнослужащие бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии в Ленинградской области. В церемонии приняли участие призывники из Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, республик Северная Осетия – Алания, Башкортостан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Из Псковской области на службу в воинские части Росгвардии призвано более 30 молодых людей. Они прошли тщательный отбор, включавший оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование.

Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в управление Росгвардии по Псковской области.