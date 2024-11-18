Общество

На новогодних каникулах поезд Москва - Санкт-Петербург будет следовать через Великие Луки

РЖД в этом году вновь запустит на новогодних каникулах поезд №217/218 Москва (Белорусский вокзал) – Санкт-Петербург (Витебский вокзал) через Великие Луки. Об этом сообщили в Telegram-канале «1520. Все о ж/д».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «1520. Всё о ж/д»

Во все дни пое6зд будет курсировать разным расписанием. Время в пути составит от 17,5 до 20 часов в зависимости от даты и направления. В пути поезд дважды поменяет направление движения: на станциях Вязьма и Ржев. Длительные остановки — в Вязьме, Ржеве и Великих Луках. От Вязьмы до Петербурга поезд проследует с тепловозом.

Экзотический маршрут привлекает не только обычных пассажиров, но и истинных любителей железных дорог.