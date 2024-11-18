Общество

«Мамин парк» открыли в деревне Тямша Псковского района

«Мамин парк» открылся в деревне Тямша Псковского района вчера, 23 ноября, в преддверии Дня Матери. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ страница ВКонтакте

Общественная территория благоустроена в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Псковском районе.

«Некогда пустырь, сегодня – обустроенная зона для прогулок с детьми, их активного времяпрепровождения и спокойного отдыха местных жителей. Но акцент именно на детей, потому парк и называется «Маминым»», – сообщила Наталья Фёдорова.



Новую жизнь в эту территорию удалось вдохнуть благодаря комплексному подходу. От жителей исходила инициатива, ведь они приняли активное участие при общественном голосовании. Местный ТОС и администрация Тямшанской волости также внесли свой вклад в благоустройство. За администрацией района – организация этапов работ и контроль качество исполнения работ подрядчиком.

После праздничного открытия парка прошла встреча с жителями, в ходе которой обсудили дальнейшее наполнение парка и продолжение благоустройства.

Напомним, что летом 2024 года проходили работы по благоустройству территории «Маминого парка».