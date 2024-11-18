Общество

Млечный путь и восход созвездия Ориона запечатлели в Печорском районе

Млечный Путь и восход созвездия Ориона наблюдали над скалами карьера Печорского района в деревне Коломно 23 ноября. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «АстроПсков».

Фото здесь и далее: «АстроПсков»/ Пётр Митрофанов

Млечный путь наблюдается как светящаяся полоса в небе проходит по созвездиям Орла, Стрелы, Лисички, Лебедя, Цефея, Кассиопеи, Персея, Возничего, Тельца, Близнецов, Единорога, Кормы, Парусов, Южного Креста, Циркуля, Южного Треугольника, Скорпиона и Стрельца. Самая яркая часть Млечного Пути, располагается в созвездии Козерога.

Созвездие Орион в ноябре восходит во второй половине вечера, а за час до полуночи наблюдается на небе целиком.