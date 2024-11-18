Общество

В Пскове пройдёт кубок шахматного клуба «Анлим»

Все желающие могут принять участие во втором кубке шахматного клуба «Анлим», который состоится в Пскове с 6 по 8 декабря. Кубок пройдёт в рамках дня открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в шахматном клубе «Анлим».

Всего пройдёт семь турниров для всех возрастов и рейтингов. Традиционно состоятся соревнования по быстрым шахматам и блицу, а также шведские шахматы. Помимо этого впервые организуют турнир по шахматной композиции.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация по ссылке.