Общество

В Великих Луках за год выявили 22 нарушения при реализации нацпроектов

Прокуратурой города Великие Луки в истекшем периоде 2024 года проведены результативные проверки исполнения требований законодательства при реализации национальных проектов на территории города. В ходе проверки выявлено 22 нарушения в указанной сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Нарушения выявлялись при реализации национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура».

С целью устранения указанных нарушений и недопущению подобных нарушений впредь в Великолукский городской суд направлено 1 исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено; внесено 7 представлений, по результатам рассмотрений которых 6 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены; 4 лица предостережено о недопустимости нарушения закона.

Великолукский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города от 20 марта 2024 года и удовлетворил его. В заявлении содержалось требование обязать муниципальное учреждение «УЖКХ администрации города Великие Луки» и администрацию города Великие Луки в течение года после вступления решения суда в законную силу выполнить работы по обустройству освещения детской площадки, расположенной по адресу: Псковская область, город Великие Луки, напротив дома №33/20 по улице Дружба. Решение суда исполнено.