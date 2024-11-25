Общество

Почти 40 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей на прошлой неделе

60 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы правления Росгвардии по Псковской области с 18 по 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 9 административных правонарушений, изъяли 15 единиц оружия и 37 патронов.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.