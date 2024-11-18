Общество

Псковская область заняла 46 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ

Псковская область заняла 46 место среди регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни, следует из результатов исследования, проведенного РИА Новости.

Псковская область по итогам 2023 года имеет рейтинговый балл 64,1. По сравнению с 2022 годом он увеличился на 3,4 балла.

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

20 место - Санкт-Петербург;

35 место - Новгородская область;

59 место - Калининградская область;

61 место - Вологодская область;

62 место - Ленинградская область;

70 место - Архангельская область;

72 место - Республика Карелия;

76 место - Мурманская область;

77 место - Ненецкий автономный округ.

Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа и Юга России. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй – Чеченская Республика. Следом за ними находятся Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия и Тульская область.

Высокие позиции данных регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом, и низкой доли занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Республика Хакасия и Забайкальский край. По сравнению с прошлым годом ее состав не изменился. Низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции.