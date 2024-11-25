Общество

Игорь Иванов: Уверен, работа профсоюзов с комитетом по культуре будет плодотворной

Партнерское взаимодействие обсудили псковские профсоюзы и комитет по культуре региона. Рабочую встречу с врио председателя комитета по культуре Илианной Петровой провели председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В рамках встречи обсудили сложившуюся систему социального партнёрства, реализацию регионального отраслевого соглашения в сфере культуры. Отдельно проговорили вопросы коллективно-договорной кампании, вопросы санаторно-курортного оздоровления, в целом сохранения здоровья работников в рамках проводимой диспансеризации.

«С коллегами мы наметили пути дальнейшего взаимодействия. В ближайшее время запланировали составить общий план посещения организаций, подведомственных комитету, с целью освещения деятельности профсоюзного движения. Я уверен, наша работа с комитетом будет слаженной и плодотворной», - отметил Игорь Иванов.