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Общество

Псковское УФАС поддержало онкодиспансер в споре с подрядчиком

26.11.2024 18:24|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной клинический онкологический диспансер объявил электронный аукцион на поставку насадки рукоятки ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей одноразового использования, корректность аукциона подрядчик поставил под сомнение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском УФАС. 

ООО «Эндолайн» подало жалобу на положения извещения о проведении данного аукциона, поскольку при описании объекта закупки, по мнению компании, были указаны требования к товарам, нарушающие принципы обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупок, указанные заказчиком параметры не несли существенного функционального значения, а лишь ограничивали конкуренцию.

Комиссия установила, что жалоба не содержала документов и сведений, свидетельствующих о невозможности формирования заявки, в соответствии с требованиями извещения о проведении электронного аукциона.

При указанных обстоятельствах доводы не нашли своего подтверждения, и комиссия Псковского управления Федеральной антимонопольной службы России признала жалобу ООО «Эндолайн» необоснованной. ООО «Эндолайн» не согласилось с решением Псковского УФАС России и обратилось в Арбитражный суд Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области, изучив материалы дела, признал законным решение Псковского УФАС России, отказав ООО «Эндолайн» в удовлетворении заявленных требований. 

Теги: #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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