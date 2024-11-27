Готовим сами, как в ресторане: запеченный баклажан и судак на дранике

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждет рецепт запеченного баклажана и судака на дранике.
«Сегодня мы приготовим баклажан запеченный целиком с томатами и васаби кремом, - рассказал о сегодняшнем блюде Евгений Васильев. - А еще мы приготовим судака с драником из цветной капусты».
Баклажан на 4 порции:
- баклажан 4 штуки запечь целиком;
- масло оливковое для баклажана 20 мл;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- сок лимона 20 мл.
Для салата на 4 порции:
- красный лук - 20 г;
- томаты черри - 150 г;
- сладкий чили соус - 40 мл;
- бальзамический соус - 10 мл;
- кунжутное масло - 15 мл;
- сок лимона - 5 мл;
- кинза свежая оборвать листья -10 г;
- семечки или орешки кедровые - 5 г;
- салатный микс любой 20 - г.
Крем с васаби на 4 порции:
- крем сыр - 150 г;
- васаби разведенный - 10 г;
- сливки - 50 мл;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- лимонный сок - 5 мл.
Жареный судак:
- судак филе 3-4 кусочка по 110 г - это 1 рыбка весом 700 г;
- масло растительное для жарки -10 мл;
- чеснок - 1 зубчик;
- укроп - 5 г;
- масло сливочное 10 г.
Пюре из капусты:
- капуста цветная - 1 небольшая, весом 300-400 г;
- лук репчатый - 1\2 луковицы;
- чеснок - 2 зубчика;
- масло растительное - 20 мл;
- масло сливочное - 20 г;
- сливки - 150 мл;
- вода - 200 мл выпарить на 80%;
- соль - 5 г;
- пармезан или любой твердый сыр - 30 г;
- трюфельное масло (не обязательно, но желательно) - 5 г.
Драники:
- картошка - 3 шт;
- лук - 1\2 головки;
- чеснок - 1 зубчик;
- мука - 50 г;
- соль - 5 г;
- яйцо - 1 шт;
- перец по вкусу;
- масло для жарки драников - 60 мл.
Любители вкусно поесть из ролика с кухни ресторана «Лёвенъ» узнают несколько хитростей в приготовлении аппетитных блюд. Например, как запечь баклажан без всего, где найти васаби и для чего накрывать цветную капусту сковородой.