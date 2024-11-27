Общество

Готовим сами, как в ресторане: запеченный баклажан и судак на дранике

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждет рецепт запеченного баклажана и судака на дранике.

«Сегодня мы приготовим баклажан запеченный целиком с томатами и васаби кремом, - рассказал о сегодняшнем блюде Евгений Васильев. - А еще мы приготовим судака с драником из цветной капусты».

Баклажан на 4 порции:

баклажан 4 штуки запечь целиком;

масло оливковое для баклажана 20 мл;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

сок лимона 20 мл.

Для салата на 4 порции:

красный лук - 20 г;

томаты черри - 150 г;

сладкий чили соус - 40 мл;

бальзамический соус - 10 мл;

кунжутное масло - 15 мл;

сок лимона - 5 мл;

кинза свежая оборвать листья -10 г;

семечки или орешки кедровые - 5 г;

салатный микс любой 20 - г.

Крем с васаби на 4 порции:

крем сыр - 150 г;

васаби разведенный - 10 г;

сливки - 50 мл;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

лимонный сок - 5 мл.

Жареный судак:

судак филе 3-4 кусочка по 110 г - это 1 рыбка весом 700 г;

масло растительное для жарки -10 мл;

чеснок - 1 зубчик;

укроп - 5 г;

масло сливочное 10 г.

Пюре из капусты:

капуста цветная - 1 небольшая, весом 300-400 г;

лук репчатый - 1\2 луковицы;

чеснок - 2 зубчика;

масло растительное - 20 мл;

масло сливочное - 20 г;

сливки - 150 мл;

вода - 200 мл выпарить на 80%;

соль - 5 г;

пармезан или любой твердый сыр - 30 г;

трюфельное масло (не обязательно, но желательно) - 5 г.

Драники:

картошка - 3 шт;

лук - 1\2 головки;

чеснок - 1 зубчик;

мука - 50 г;

соль - 5 г;

яйцо - 1 шт;

перец по вкусу;

масло для жарки драников - 60 мл.

Любители вкусно поесть из ролика с кухни ресторана «Лёвенъ» узнают несколько хитростей в приготовлении аппетитных блюд. Например, как запечь баклажан без всего, где найти васаби и для чего накрывать цветную капусту сковородой.