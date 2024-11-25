Общество

36% псковичей предпочтут подарок-сюрприз на Новый год – опрос

Мужчинам новогодние подарки-сюрпризы нравятся больше, чем женщинам. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова, состоящие в браке или в отношениях.

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36% псковичей хотели бы, чтобы подарок на Новый год от второй половины оказался для них сюрпризом, 26% — закажут или намекнут на что-то конкретное. Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ (42 и 22% соответственно), среди женщин — примерно поровну (29% жительниц Пскова будут намекать на желаемое, 31% ждать сюрприза).

Чтобы не расстроить вторую свою половину, стоит внимательнее отнестись к пожеланиям — 36% женщин и 32% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. Получая заказанное на Новый год, мужчины и женщины радуются больше, особенно представительницы слабого пола.

Те же, кто ждет сюрприза в новогоднюю ночь, в большинстве случаев точно ему обрадуются: так утверждают 86% мужчин и 91% женщин, предпочитающих неожиданные подарки.