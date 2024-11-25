Общество

Почти 40 человек прошли выездную диспансеризацию в пушкиногорской деревне Велье

Выездную диспансеризацию провели в деревне Велье Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Диспансеризацию провели специалисты из городов: Остров, Опочка и Пушкинские Горы. На диспансеризацию пришли 36 человек.

Жители прошли комплексное обследование, включая осмотр врача-терапевта Островской межрайонной больницы Анны Спичак, а также измерение артериального давления, забор анализов и другие необходимые обследования.