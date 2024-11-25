Общество

«Гайд-парк»: Владимир Кузь о работе на территории депутатского округа №7. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 ноября.

Сегодня заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь рассказал о работе на территории депутатского округа №7 и о проблемах Гдовского района.

Кроме того, ведущая Любовь Кузнецова обсудила с гостем студии, как продвигается догазификация района и решена ли там мусорная проблема.