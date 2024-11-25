Общество

Почему люди становятся блогерами, рассказал психолог

Люди по своей природе склонны рассказывать истории. Именно поэтому ведение блога становится всё более популярным. Такое мнение выразил психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Георгий Медведицкий.

По мнению психолога, блог представляет собой непрерывный поток историй, который имеет множество ответвлений. Это делает его привлекательным для аудитории, которая стремится заполнить пробелы в знаниях и найти ответы на свои вопросы через истории.

«Собственно, личный блог - это непрекращающаяся история, имеющая в себе много ответвлений в другие истории, короткие и длинные, именно поэтому нам интересно за этим наблюдать, потому что наше сознание любит заполнять пробелы, искать ответы на свои вопросы с помощью историй. По сути, если вы рассказали в своих соцсетях о том, какой ужасный таксист вас сегодня подвозил, а ваша мама и лучшая подруга отреагировали, вы блогер. Потому что есть автор и зритель. Другой вопрос, когда мы говорим про популярных блогеров, ничем от вас и от меня они не отличаются, единственное различие в том, что это люди, которые смоли рассказать историю, которая была интересна многим людям», - отметил психолог.

Георгий Медведицкий также отметил, что ток-шоу популярны, потому что показывают социальный экстрим, который помогает среднему гражданину понять, что его проблемы преодолимы, и всё не так плохо, пишет RuNews24.ru.

Психолог добавил, что важным фактором в становлении блогеров выступили серьезные бренды с большими деньгами на заре 2008 года. К людям, ведущим свои соцсети, начали активно присматриваться рекламодатели, и именно они подтолкнули любителей стать профессионалами с контент-планами, дистрибуцией, коллаборациями и постоянной работой 24/7 с одной целью - расти, развиваться и быть на плаву.