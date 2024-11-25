Общество

Владимир Кузь: Местные жители более трепетно относятся к площадкам, сделанным ТОСами

У местных жителей более трепетное отношение к объектам, которые созданы благодаря территориальным общественным самоуправлениям. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь высказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Гдовский район мы с ТОСами раскачали чуть быстрее, чем Псковский район. Как-то они не верили, Псковский район долго присматривался, а потом как паровоз разогнались - и все. Не остановить. Они активные, крепкие. В Гдовском районе 7 ТОСов в этом году реализуют свои проекты», – сказал Владимир Кузь.

Он уточнил, что в Псковском районе действуют 42 ТОСа, и в этом году 24 ТОСа подавали заявки на региональное субсидирование, 23 выиграли.

«Мы с вами должны не забывать, что сейчас главы муниципалитетов проводят кроме регионального, муниципальные конкурсы. И федеральные есть, это серьезная история с подготовкой серьезных проектов. Федорова Наталья Анатольевна (глава Псковского района - ред.) в этом году еще и муниципальные конкурсы проводила, и там тоже многие выиграли. ТОСы получили свое развитие. Действительно, люди в это поверили. Они облагораживают территории и видят, что деньги идут на те проекты, которые они хотят, которые они запланировали у себя. Это очень здорово. В Гдове мы сталкивались с противниками ТОСов из оппозиционных движений. Они отговаривали людей, заявляя, что ТОСы будут тянуть из них деньги. В итоге соседний ТОС благоустроил двор – не вляпался, довольны, счастливы. Люди меняют свое мнение», – добавил депутат.

Гость студии отметил, что к проектам ТОСов у людей совершенно другое отношение. Они больше заботятся о площадках, к созданию которых лично приложили усилия.

«Люди понимают: эта площадка стоит благодаря им. Нет вандализма. Если это детская площадка, нет распития спиртных напитков. Люди понимают, что они этого ходили, писали проект. Тратили свои силы и время. Идет другое отношение», – заключил Владимир Кузь.