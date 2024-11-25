Общество

Псковский кинолог с собакой Гепард провела рейд по обнаружению взрывчатых веществ в вузе

Рейд по обнаружению взрывчатых устройств и веществ на прилегающей к Псковскому филиалу Университета ФСИН России территории провела старший инструктор-кинолог СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Полина Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

У собаки Гепард большой опыт работы по выявлению взрывчатых веществ, она пользуется доверием в силовых ведомствах. В мае она успешно продемонстрировала свои навыки на чемпионате ФСИН России, где стала победителем в поиске взрывчатых веществ в отдельно стоящем предмете.

«Специальная собака по поиску взрывчатых веществ должна точно, не прикасаясь к предмету, показать конкретное место нахождения взрывчатого вещества. Если четвероногий помощник ничего не нашел, как в случае сегодняшнего рейда, стало быть, ничего нет. Обеспечение безопасности – одна из главных составляющих нашей службы», – сказала Полина Иванова.

В вузе отметили, что профилактические рейды по антитеррористической защищенности в образовательной организации – традиционные. Кроме профилактической составляющей, нахождение кинологов разных силовых ведомств на территории Псковского филиала Университета ФСИН России позволяет курсантам познакомиться с практической деятельностью служб, что имеет большую значимость в освоении профессии.