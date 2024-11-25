Общество

Псковские приставы помогли выдворить из РФ 15 нелегальных мигрантов

По решению суда 15 иностранных граждан были выдворены за пределы Российской Федерации в сопровождении судебных приставов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП по Псковской области

В списке — граждане Исламской Республики Афганистан, Кении, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и Казахстана.

Иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ, за нарушение режима пребывания (проживания) в стране.

Также были отправлены домой те граждане, которые пытались пересечь границу с целью попасть на территорию Европы. Неоднократно эти попытки пресекались сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области сопроводили иностранных граждан в аэропорт Шереметьево в Москве для завершения процедуры административного выдворения.

В соответствии с действующим законодательством, въезд на территорию Российской Федерации для выдворенных граждан будет закрыт в течение следующих пяти лет.

Кроме того, стоит отметить, что с начала текущего года сотрудники УФССП России по Псковской области выдворили за пределы России 520 иностранных граждан, что почти в три раза больше, чем в аналогичные периоды 2023 и 2022 годов.