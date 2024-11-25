Общество

«Единая Россия» проведет прием граждан в Псковской области в честь своего дня рождения

Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия», пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В региональной общественной приемной партии на вопросы жителей ответят депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, партнерских организаций. Приемы в Пскове состоятся в региональной общественной приемной «Единой России» по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9.

В муниципалитетах Псковской области приемы пройдут в местных общественных приемных партии, адреса которых можно посмотреть на сайте.

Расписание приемов в Пскове:

2 декабря

с 10:00 до 13:00 - Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания;

с 11:00 до 13:00 – Наталья Мельникова, сенатор СФ РФ от Псковской области;

с 14:00 до 17:00 – Алексей Форш, депутат Псковской городской Думы;

по ВКС – Александр Козловский, депутат Госдумы;

по ВКС – Александр Борисов, депутат Госдумы.

3 декабря

с 10:00 до 14:00 – Алексей Наумец, сенатор РФ от Псковской области;

с 14:00 до 17:00 – Алеся Михачева, депутат Псковской городской Думы.

4 декабря

с 10:00 до 12:00 – Игорь Дитрих, депутат Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 16:00 – Анна Дмитриева, депутат Псковской городской Думы;

с 15:00 до 17:00 – Ольга Федорова, депутат Псковской городской Думы.

5 декабря

с 10:00 до 13:00 – Андрей Козлов, депутат Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 17:00 – Денис Иванов, депутат Псковской городской Думы.

6 декабря

с 10:00 до 12:00 - Александр Братчиков, депутат Псковского областного Собрания.

9 декабря

с 10:00 до 12:00 – Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 17:00 – Александр Гончаренко, депутат Псковской городской Думы.

10 декабря

с 10:00 до 12:00 – Алексей Севастьянов, депутат Псковского областного Собрания;

с 14:00 до 17:00 – Юлия Пожидаева, депутат Псковской городской Думы.

Особое внимание в рамках декады будет уделено вопросам здравоохранения и сферы ЖКХ, помощи семьям участников СВО и социальной поддержке незащищенных слоев населения, отметили в отделении.

«Задача декады приёмов – помочь людям, повысить доступность и эффективность этой помощи, используя опыт общественных приёмных "Единой России", наработанный за годы. Для рассмотрения обращений мы пригласили сенаторов, депутатов Госдумы, депутатов законодательного Собрания, городской Думы. Постараемся помочь в каждой конкретной ситуации. А в случаях, которые требуют обращений в региональные и федеральные ведомства, будем их решать во взаимодействии», – отметила врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова.

Записаться на прием можно по телефону в Пскове: 8 (8112) 66-25-12.