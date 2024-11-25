Общество

В Локнянском округе труженица тыла отметила 100-летний юбилей

В Локнянском округе свой столетний юбилей 26 ноября отмечает Екатерина Петрова. Об этом сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

Екатерина Петрова — труженик тыла, всю свою жизнь она посвятила помощи людям, воспитанию детей и заботе о семье. Родилась она в 1924 году в Архангельской области и пережила тяжёлые годы войны, работая медсестрой и на лесозаготовках. В 1974 году она вместе с семьёй переехала на локнянскую землю, где нашла свой дом и поддержку близких.

Сегодня Екатерина Петрова получила поздравления от президента России и губернатора области, а также подарки от правительства региона и местной администрации.

«От всего сердца поздравляем Екатерину Васильевну с этим знаменательным днем! Желаем здоровья, радости и заботы близких! Главное её богатство: 4 детей, 8 внуков, 11 правнуков, 11 праправнуков», - отметил Иван Белугин.