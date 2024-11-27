Общество

Лизинговую компанию «Простые решения» в Псковской области отказались признавать недобросовестной

В Псковское УФАС России поступили сведения от управления автомобильных дорог Псковской области для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Лизинговая компания "Простые решения"» в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на услуги лизинга на приобретение асфальтосмесительной установки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС России по Псковской области.

ООО «Лизинговая компания "Простые решения"» объяснило, что начало выполнять контракт. Был заключён договор с ООО «СМ3» на покупку и установку оборудования. Компания заплатила 97% стоимости оборудования. Оборудование было передано заказчику на хранение.

Заказчик не подготовил площадку для установки оборудования и не проверил его. Из-за этого срок установки оборудования был перенесён на три месяца.

По контракту компания должна была только руководить установкой оборудования, а заказчик — установить его. Из-за действий заказчика оборудование было установлено позже, чем планировалось.

Согласно сведениям из ЕИС раздел «реестр контрактов», у общества заключено 252 контракта, из них 110 - исполнено, 131 - на исполнении.

Поскольку общество не имело намерения уклоняться от исполнения контракта, комиссия Псковского УФАС Росси пришла к выводу в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Лизинговая компания "Простые решения"» не включать.