Общество

Сильный снег прогнозируют в восточных районах Псковской области

Сильный снег прогнозируют в Псковской области 27 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«В ближайшие 2 часа преимущественно по восточным районам Псковской области ожидается сильный снег», - говорится в сообщении.

В МЧС посоветовали выбирать нескользящую обувь на плоской подошве, при движении на автотранспорте отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим, пешеходам в условиях плохой видимости необходимо быть предельно внимательными и осторожными.