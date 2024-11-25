Самые красивые псковички поделятся впечатлениями о конкурсе «Мисс и Миссис Псков 2024» в пресс-центре ПЛН

Самые красивые псковички года примут участие в очередном онлайн-брифинге, который пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 27 ноября.
В минувшую субботу прошел большой финал «Мисс и Миссис Псков 2024», из 33 финалисток определили самых-самых. Сегодня в рамках онлайн-брифинга своими эмоциями по поводу участия в грандиозном мероприятии поделятся:
А в качестве ведущего онлайн-брифинга выступит директор фестиваля Николай Королев.
Начало брифинга в 16.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.