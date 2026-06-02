«Фестиваль мирного детства» проведут на берегу озера в Печорском округе 

«Фестиваль мирного детства», посвященный Дню защиты детей, пройдет 6 июня с 12:00 до 21:00 на территории коттеджного поселка Лисицкое в Печорском муниципальном округе. Мероприятие организовано парк-отелем «Дом мира» совместно с региональным отделением партии «Новые люди» и направлено на поддержку семейных ценностей, детского досуга и активного отдыха, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Афиша предоставлена пресс-службой Псковского регионального отделения партии «Новые люди»
Для гостей подготовлены спортивные и творческие площадки, семейные активности, музыкальная программа и зоны отдыха на открытом воздухе. Участники смогут принять участие в спортивных играх и соревнованиях, мастер-классах по ресайклингу и декоративному творчеству, посетить тематические пространства для отдыха и общения, а также провести время на природе всей семьей.
В рамках фестиваля будут организованы розыгрыши призов для гостей. Среди подарков — сертификаты на отдых в парк-отеле «Дом мира», подарочные ужины, абонементы от партнеров мероприятия и другие призы.
«Проведение фестиваля в честь Дня защиты детей призвано напомнить о важности создания комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения, а также о значении семейного общения и совместного досуга», — отмечают организаторы мероприятия.
Для участия в розыгрышах необходимо подписаться на группы фестиваля и парк-отеля «Дом мира», сделать репост записи с афишей мероприятия, зарегистрироваться на мероприятие в группе парк-отеля и отметиться 6 июня на стойке фестиваля.
Вход на мероприятие свободный. До места проведения фестиваля буду ходить автобусы.
