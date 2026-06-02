«Фестиваль мирного детства» проведут на берегу озера в Печорском округе 

«Фестиваль мирного детства», посвященный Дню защиты детей, пройдет 6 июня с 12:00 до 21:00 на территории коттеджного поселка Лисицкое в Печорском муниципальном округе. Мероприятие организовано парк-отелем «Дом мира» совместно с региональным отделением партии «Новые люди» и направлено на поддержку семейных ценностей, детского досуга и активного отдыха, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Афиша предоставлена пресс-службой Псковского регионального отделения партии «Новые люди»

Для гостей подготовлены спортивные и творческие площадки, семейные активности, музыкальная программа и зоны отдыха на открытом воздухе. Участники смогут принять участие в спортивных играх и соревнованиях, мастер-классах по ресайклингу и декоративному творчеству, посетить тематические пространства для отдыха и общения, а также провести время на природе всей семьей.

В рамках фестиваля будут организованы розыгрыши призов для гостей. Среди подарков — сертификаты на отдых в парк-отеле «Дом мира», подарочные ужины, абонементы от партнеров мероприятия и другие призы.

«Проведение фестиваля в честь Дня защиты детей призвано напомнить о важности создания комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения, а также о значении семейного общения и совместного досуга», — отмечают организаторы мероприятия.

«День защиты детей — это не только праздник, но и напоминание взрослым о нашей ответственности за будущее подрастающего поколения. Очень важно создавать возможности, где дети могут развиваться, отдыхать, общаться и проводить время вместе с семьей. «Фестиваль мирного детства» объединит на одной площадке разные поколения и подарит участникам яркие впечатления. Мы рады реализовывать этот проект совместно с парк-отелем «Дом мира» и приглашаем жителей региона присоединиться к празднику», — отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Игорь Романов.

Для участия в розыгрышах необходимо подписаться на группы фестиваля и парк-отеля «Дом мира», сделать репост записи с афишей мероприятия, зарегистрироваться на мероприятие в группе парк-отеля и отметиться 6 июня на стойке фестиваля.

Вход на мероприятие свободный. До места проведения фестиваля буду ходить автобусы.

Романов Игорь Павлович

Секретарь совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди».

