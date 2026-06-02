В Псковской области подвели итоги конкурса проектов новых въездных знаков

Итоги конкурса на разработку архитектурного кода въездных знаков подвели в Псковской области, при этом формально первое место не занял ни один участник из-за установленных балльных рамок. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.

Изображение здесь и далее: канал в Max Михаила Ведерникова

Власти региона определили победителей среди архитекторов, дизайнеров, скульпторов и художников. Второе место и 200 тысяч рублей получила студентка Ольга Матвеева. Её концепция объединяет серию знаков на основе орнамента флага Псковской области. В рамках проекта, который планируется изготовить из кортеновской стали, на каждом знаке заложен главный элемент герба, а основания выполнены из каменной кладки, отсылающей к образу псковской крепостной архитектуры.

Третье место и 100 тысяч рублей жюри присудило Полине Чистяковой. Она разработала группу знаков для Пскова, Острова, Псковского и Островского районов, а также для въезда в область. Предполагается, что эти конструкции могут быть изготовлены из известняка и металла и содержать изображения ключевых для территорий достопримечательностей.

Отдельно партнёр конкурса, строительная компания «Скандинавия», отметил ещё два проекта. Награды от партнёра получили Софья Алчинова за концепцию въездной стелы в Пушкинские Горы и Алексей Красильников за концепцию знаков в едином стиле с учётом особенностей территорий.

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил всех авторов за участие. «Лидеры нашего рейтинга представили действительно достойные, профессиональные проекты, которые заслуживают того, чтобы предложенная концепция получила развитие», — подчеркнул глава региона. «Благодарю всех авторов за участие в конкурсе, за чуткий подход и неравнодушное отношение к значимой для региона задаче», - добавил он.