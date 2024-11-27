Общество

Мисс Псковская область 2024 Екатерина Тутова: На этот раз у меня все получилось

Конкурс красоты позволил обладательнице звания Мисс Псковская область 2024 Екатерине Тутовой презентовать стихотворение собственного сочинения. Об этом она рассказала на онлайн-брифинге «Большой финал "Мисс и Миссис Псков". Эпилог» в пресс-центре ПЛН.

Екатерина Тутова отметила, что в этом году ей особенно запомнились конкурс талантов и кулинарный конкурс, в которых она смогла продемонстрировать свои способности. «На мой взгляд, я показала себя очень хорошо, в отличие от прошлого года, когда у меня не все получилось», — поделилась она.

В этом году Екатерина Тутова представила стихотворение собственного сочинения, состоящее из восьми строк, которое было посвящено одному человеку. Однако, по ее словам, стихотворение оказалось слишком грустным для формата финального шоу, что могло повлиять на результаты конкурса талантов.

«Я давно мечтала рассказать это стихотворение, и хотя оно не принесло мне победы в конкурсе талантов, я горжусь тем, что смогла его представить», — добавила Екатерина Тутова.