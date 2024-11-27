Общество

Миссис Псков 2024 Елена Луговая о подготовке к шоу талантов: Я действительно стирала руки в кровь

Подготовка к конкурсу талантов требовала от участниц «Мисс и Миссис Псков 2024» упорства и настоящего мужества. Об этом на онлайн-брифинге «Большой финал "Мисс и Миссис Псков". Эпилог» в пресс-центре ПЛН рассказала Миссис Псков 2024 Елена Луговая.

«Я готовилась к этому конкурсу безумно сильно, — поделилась Елена Луговая. — Я действительно стирала руки в кровь, заматывала пальцы лейкопластырем и продолжала крутить шашки. Этот конкурс стал для меня переломным моментом, и я была безумно рада занять второе место».

Елена Луговая отметила, что для нее было важно показать искренние эмоции и настоящую себя на сцене. «Я понимала, что та эмоция, которую я несу, это действительно искренняя я», — добавила она.