Общество

Миссис Псковская область 2024 Ольга Перог: Королевами становятся целеустремленные женщины

Несмотря на высокую занятость и семейный быт любая целеустремленная женщина может стать королевой красоты. Об этом на онлайн-брифинге «Большой финал "Мисс и Миссис Псков. Эпилог"» в пресс-центре ПЛН сообщила Миссис Псковская область 2024 Ольга Перог.

Ольга Перог отметила, что совмещать участие в конкурсе с повседневными обязанностями, такими как прогулки с ребенком и организация мероприятий, было непросто, но это вполне возможно.

«Участвовать в конкурсе красоты сейчас, действительно, тяжело, но я активный человек и стараюсь находить время для всего», — поделилась она.

По словам гостьи студии, в конкурсах красоты участвуют целеустремленные люди, которые стремятся к развитию и не воспринимают это как бремя.

«Они находят возможность успеть все», — добавила она, подчеркнув важность организованности в достижении своих целей.