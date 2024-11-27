Общество

«Зверьё моё»: Бигль по кличке Нюхль. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 ноября.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк придут начальник отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области, полковник внутренней службы Александр Филиппов и его сын Алексей с биглем по кличке Нюхль. Гости расскажут об особенностях дрессуры служебных собак и воспитании домашних питомцев.

Какие требования предъявляют к кинологам и их четвероногим напарникам? В чём залог успешного тандема? Чем занимаются участники кружка «Юный кинолог», и что отличает биглей от других пород?

Об этом и многом другом — в эфире.