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Общество

«Зверьё моё»: Бигль по кличке Нюхль. ВИДЕО

28.11.2024 10:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 ноября.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк придут начальник отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области, полковник внутренней службы Александр Филиппов и его сын Алексей с биглем по кличке Нюхль. Гости расскажут об особенностях дрессуры служебных собак и воспитании домашних питомцев.

Какие требования предъявляют к кинологам и их четвероногим напарникам? В чём залог успешного тандема? Чем занимаются участники кружка «Юный кинолог», и что отличает биглей от других пород? 

Об этом и многом другом  — в эфире.

Теги: #Зверьё моё
Источник: Псковская Лента Новостей
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