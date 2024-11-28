Общество

Опубликован график выплат псковичам детских пособий в декабре

Отделение Социального фонда России по Псковской области опубликовало график выплаты детских пособий в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении СФР.

Выплаты детских пособий проходят в единые даты: в текущем месяце — за предыдущий, то есть в декабре — за ноябрь.

3 декабря через банки поступят ежемесячные пособия за ноябрь:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

в связи с рождением и воспитанием ребенка;

на первого ребенка до 3-х лет;

по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка семьям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

5 декабря жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала за ноябрь.

6 декабря — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

9, 11, 20 декабря псковичам придет пенсия за декабрь через кредитные организации.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Если в качестве способа доставки выбрана «Почта России», то пенсии и ежемесячные пособия доставляются с 5-го по 25-е число в зависимости от графика работы почтового отделения. В этот же период приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только было оформлено.

Консультацию по вопросам выплаты пенсий и пособий можно получить по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области (8 800 200 00 98) и через страницу отделения в социальных сетях. Специалисты готовы ответить на вопросы с понедельника по четверг с 8.30 до 18.00, а в пятницу с 8.30 до 15.30.