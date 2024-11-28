Общество

Как выбрать сливочное масло, рассказали в Роскачестве

Эксперты Роскачества рассказали, как рядовому покупателю, который пришел в магазин, понять, что перед ним действительно качественное масло.

Название

Перед покупкой сливочного масло нужно внимательно изучить упаковку. На ней должно быть написано именно «сливочное масло» либо «масло из коровьего молока». Если на пачке указано «молокосодержащий продукт, произведенный по технологии масло сливочное», то это маргарин или спред.

Состав продукта

В составе классического сливочного масла не должно быть ничего, кроме сливок, — это премиум-вариант масла. При этом слово «состав» может отсутствовать на упаковке. В таком случае на пачке будет написано: «изготовлено из сливок» либо «изготовлено из пастеризованных сливок».

Допустимые добавки

Если это масло соленое, то, естественно, в его составе может быть соль. В составе кислосливочного масла, помимо сливок, присутствует закваска молочнокислых организмов.

Допускаются добавки и в масле «Крестьянском» — наиболее распространенном продукте в России. В отличие от традиционного, в «Крестьянском» масле 72,5 % жира, например, допускаются красители природного происхождения: каротин (из экстракта моркови) и аннато.

Внешний вид

Пачка не должна иметь никаких повреждений и должна храниться на полке магазина при температуре, указанной изготовителем на этикетке.

Если пачка повреждена, то под воздействием света в продукте начнется фотоокисление жира — как следствие, «включится» процесс прогоркания и образования на поверхности масла прозрачной ярко-желтой пленки – штаффа. Такое масло не стоит мазать на бутерброд. Использовать его лучше в кулинарии (в выпечке), но предварительно обязательно удалить слой штаффа.