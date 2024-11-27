Изменение часов педагогической нагрузки утвердили в Псковской области

Изменение часов педагогической нагрузки по учебному плану приняли на 39-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
В закон Псковской области внесут следующие изменения:
- Увеличить расходы на приобретение форменной одежды для обучающихся в кадетских классах в соответствии с доведенными в 2024 году лимитами бюджетных обязательств;
- Число часов педагогической нагрузки по учебному плану привести в соответствие с числом часов, предусмотренным федеральными государственными образовательными стандартами: для начальной школы — 21 час, для основной школы — 28 часов, для средней школы — 31 час;
- Наименования подразделений образовательных организаций при учреждениях, исполняющих наказания, государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Псковской области приводятся в соответствие с фактическими наименованиями.
- Употребляемые в законе области понятия «Администрация области», «органы исполнительной власти Псковской области» заменяются на понятия «Правительство Псковской области», «исполнительные органы Псковской области».