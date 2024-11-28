Общество

Гранты НКО в Псковской области получили 18 социальных проектов

18 проектов стали победителями грантового конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Эксперты выбрали лучшие заявки на грант для социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области. Эти организации получат субсидии из областного бюджета на реализацию социальных проектов.

Победителями стали следующие организации:

Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Преодолевая барьеры — проект по социально-средовой интеграции ветеранов и участников специальной военной операции, направленный на помощь в преодолении архитектурных барьеров с использованием современных технологий». Сумма поддержки — 1 000 000 рублей. Псковская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» с проектом «Расширяем возможности». Сумма поддержки — 993 016,80 рублей. Великолукская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов с проектом «PROИсторию 2.0». Сумма поддержки — 977 295 рублей. Псковское региональное (областное) отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» с проектом «Первая помощь здесь». Сумма поддержки — 939 132,00 рублей. Псковская региональная общественная организация ветеранов специальной военной операции с проектом «Патриотизм через спорт среди СВОих». Сумма поддержки — 999 350,00 рублей. Псковское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с проектом «Добрые руки». Сумма поддержки — 993 972,00 рублей. Региональная общественная организация «Псковский молодёжный центр» с проектом «Культурно-патриотический проект «Связь поколений». Сумма поддержки — 494 589,15 рублей. Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» с проектом «Коля, проснись!». Сумма поддержки — 614 599,50 рублей. Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» с проектом «Битва за здоровье». Сумма поддержки — 1 000 000 рублей. Автономная некоммерческая организация «Центр доступной абилитации и реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрея» с проектом «Танцуют все!». Сумма поддержки — 960 000 рублей. Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» с проектом «Объединяя усилия». Сумма поддержки — 990 820 рублей. Псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества» с проектом «Позывной Вожак». Сумма поддержки — 999 000 рублей. Автономная некоммерческая организация центр интеллектуального развития «Вектор» с проектом «Без паники!». Сумма поддержки — 999 850 рублей. Общественная организация «Федерация гребли на лодках «Дракон» Псковской области» с проектом «На волне с Драконом». Сумма поддержки — 998 700 рублей. Палкинская районная общественная организация центр досуга «Время культуры» с проектом «Любительский клуб Непоседы». Сумма поддержки — 505 000 рублей. Псковская областная общественная организация «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» с проектом «Воспоминания о важном». Сумма поддержки — 667 000 рублей. Автономная некоммерческая организация «Центр реализации и поддержки молодёжных инициатив «Луки Мол» с проектом «Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати 2025». Сумма поддержки — 999 464 рубля. Автономная некоммерческая организация «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник» с проектом «Наши руки не для скуки». Сумма поддержки — 868 211,55 рублей.

Договоры на получение субсидий с победителями подпишут до 19 декабря 2024 года.