Общество

Закон о поддержке социально ориентированных НКО обновили псковские депутаты

Изменения в статью закона Псковской области «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковского областное Собрание депутатов

Проект разработан в целях приведения закона «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» в соответствие с федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Федеральным законом внесены многочисленные изменения в части уточнения видов деятельности социально ориентированных организаций, которым в соответствии с действующим федеральным законодательством возможно оказание государственной поддержки.

В указанных целях и во избежание необходимости последующих изменений в закон области от 2 марта 2012 года №1136-ОЗ при изменении видов деятельности, при осуществлении которых социально ориентированным некоммерческим организациям может оказываться государственная поддержка, установленных статьей 31.1 федерального закона №7-ФЗ, проектом закона Псковской области предлагается внести изменение в статью 4 закона области в части дополнения ее отсылочной нормой к статье 31.1 федерального закона №7-ФЗ.