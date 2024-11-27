Общество

Накануне «Черной пятницы» спрос на грузоперевозки в РФ вырос на 32% — аналитики

Накануне «Черной пятницы» вырос спрос на доставку грузов до маркетплейсов. Спрос на грузоперевозки в России вырос на 32%. С ростом популярности услуг электронной коммерции у потребителей растёт спрос на услуги для продавцов на интернет-площадках. Аналитики «Авито Услуги» выяснили, как меняется рынок грузоперевозок России, в том числе доставки до маркеплейсов и услуг фулфилмента.

Представители малого и среднего бизнеса все чаще обращаются к рынку частных перевозчиков для организации междугородних грузоперевозок с доставкой до маркетплейсов — спрос на них вырос на 32% по сравнению с ноябрем 2023 города. В коммерческих грузоперевозках наиболее заинтересованы жители следующих городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. Самые большие показатели роста спроса на услуги по доставке товаров до маркетплейсов в Ярославле (+126%), Воронеже (+114%), Краснодаре (+100%), Екатеринбурге (+85%) и Уфе (+76%).

«Осень — это высокий сезон на рынке грузоперевозок, особенно накануне "Черной пятницы". Одним из драйверов увеличения спроса и выручки является рост интернет-торговли, а также появление новых компаний, для которых актуальны надежные логистические решения. По данным исследования агентства ORO для платформы Авито Услуги, 62% пользователей заказывают транспортные услуги онлайн, при этом ключевой фактор при выборе исполнителя — рейтинги и отзывы, на них смотрят 30% заказчиков. Именно поэтому мы советуем перевозчикам оперативно реагировать на входящие запросы на платформе, следить за обратной связью, разбираться в спорных ситуациях, давая развернутые ответы, при этом беспрерывно улучшая свой сервис», — отметила руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.

За последний год спрос на фулфилмент — комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки — в России, по данным «Авито Услуг», почти не изменился по сравнению с ноябрём 2023 года, оставаясь на высоком уровне. В топ городов по приросту запросов на фулфилмент входят Новосибирск (+146%), Краснодар (+45%), Казань (+31%), Ростов-на-Дону (+2%). Чаще всего за услугами фулфилмента обращаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Новосибирска.