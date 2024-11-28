Общество

В профориентационную ролевую игру «Кадры» в Пскове сыграли свыше 1 000 человек

Более 1 000 человек сыграли в профориентационную ролевую игру «Кадры» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре занятости населения.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного центра занятости населения

Молодёжный кадровый центр Псковской области, созданный в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография», демонстрирует высокую эффективность собственных практик в повышении ответственного отношения граждан к выбору места трудоустройства.

Ролевая игра «Кадры» была создана сотрудниками МКЦ в апреле 2024 года и учит правильно трудоустраиваться. По своему формату она напоминает популярную командную пошаговую игру – «Мафия». Адаптация молодёжного кадрового центра учитывает роль каждого человека в сфере труда и занятости, будь это соискатель, работодатель или специалист кадрового центра.

Игрокам присваивается индивидуальная роль, с условием, что о ней не будут знать другие сидящие за столом. В карточной игре есть «соискатель», «ведущий специалист центра занятости», «фиктивный работодатель», «юрист», «трудовая инспекция» и «адвокат». Управляет процессом – «ведущий». Каждый из участников преследует свою цель. Задача соискателей не попасться на уловки фиктивных работодателей, задача трудовой инспекции вычислить мошенников на рынке труда. Юристы и адвокаты защищают желающих найти работу. Игра в среднем занимает 1.5 часа. По итогу все её участники получают в подарок фирменный стикер-пак.

Игровая форма общения с молодыми людьми помогает быстрым и понятным языком объяснить роль каждого человека в сфере занятости. Так же, в конце игры участники больше узнают о функциях и пользе портала «Работа России» как для соискателя, так и для работодателя.

Встречи приобрели регулярный характер в молодёжном кадровом центре в Пскове. За последнюю неделю за игровым столом побывало около 150 человек. Пилотный формат игр проводился с марта 2024 года и за первые три месяца стал популярным среди юношей и девушек региона. Работа велась не только на площадках города Пскова, но и в районах.

Максим Ермолин, руководитель молодёжного кадрового центра Псковской области, подчеркнул: «Наш молодёжный кадровый центр — это яркая площадка для ребят, где они могут найти единомышленников и построить свой карьерный путь. Мы отходим от скучных лекций и предлагаем живое общение через мастер-классы и игры. Это действительно работает! Развитие профессиональных навыков — ключевой тренд для молодёжи».

На сегодняшний день в «Кадры» успели поиграть более 1000 человек в возрасте от 12 до 35 лет. Данный проект используется в рамках профориентации в школах, колледжах, университетах, детских оздоровительных лагерях и форумных площадках Псковской области и за пределами региона.

Кроме того, МКЦ реализует и другие игровые проекты, посвящённые профориентации молодых граждан и повышению их грамотности на рынке труда. Успешно проводятся такие игры, как «Кадровое домино» и «Мир профессий будущего».