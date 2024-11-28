Общество

Ближайшие социальные выплаты ожидают великолучан в январе 2025 года

Территориальный отдел комитета по социальной защите региона будет реорганизован с 1 декабря, что изменит порядок получения мер поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Назначение и выплату мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, выплату отдельным категориям граждан будет осуществлять государственное казенное учреждение Псковской области «Центр социальных выплат» с клиентской службой в Великих Луках. Новый адрес ведомства: Великие Луки, проспект Гагарина, 6а.

За территориальным отделом (который с 26 декабря утратит статус юридического лица), останутся полное наименование и функции органа опеки и попечительства.

В переходный период (предварительно до 31 января 2025 года) клиентская служба будет, как и ранее, располагаться по двум адресам: проспект Гагарина, 6а и улица Пионерская, 9. Территориальный отдел по адресу: проспект Гагарина, 6а.

В связи с этим администрация Великих Лук просит отмечает, что до 30 ноября будут выплачены все меры социальной поддержки (кроме выплат по догазификации). Выплаты будут произведены за декабрь, и в нынешнем году выплат больше не будет. Следующее финансирование мер социальной поддержки будет осуществляться в январе 2025 года через центр выплат.

«Просим проявить понимание и терпение», - обратились к жителям в местной администрации.