Выплаты, дополнительные выходные, бесплатное питание полагаются почетным донорам крови в России

Меры поддержки граждан, регулярно сдающих кровь в донорские центры назвали россиянам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной думе.
Почетный донор России - это звание, присваиваемое гражданам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз. Также это звание можно получить, сдав плазму 60 и более раз. Кровь, которую человек сдает за плату, при этом не учитывается. Для данной категории граждан предусмотрены меры поддержки.
Льготы
Льготы почетным донорам
В некоторых регионах предусмотрены и другие виды соцподдержки, например скидка на оплату услуг ЖКХ или бесплатный проезд на общественном транспорте.
В день сдачи крови и (или) ее компонентов и в день связанного с этим медосмотра донор освобождается от работы. Выходной полагается и на следующий день после сдачи крови. Эти дни можно взять сразу, по предварительной договоренности с работодателем перенести их на любую другую дату или вовсе присоединить к отпуску. При этом за работником сохраняется его средний заработок. Если донор сдавал кровь Во время отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, то по его желанию предоставляется другой день отдыха.
Стать донором крови в России может любой гражданин, достигший 18 лет. Решение стать донором - добровольное. Перед этим необходимо пройти бесплатное медицинское обследование. Одним из основных принципов донорства является обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров