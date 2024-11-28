Общество

Выплаты, дополнительные выходные, бесплатное питание полагаются почетным донорам крови в России

Меры поддержки граждан, регулярно сдающих кровь в донорские центры назвали россиянам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной думе.

Почетный донор России - это звание, присваиваемое гражданам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз. Также это звание можно получить, сдав плазму 60 и более раз. Кровь, которую человек сдает за плату, при этом не учитывается. Для данной категории граждан предусмотрены меры поддержки.

Льготы

бесплатное питание (в некоторых регионах его могут заменить денежной компенсацией);

первоочередное приобретение льготной путевки в санаторий по месту работы или учебы в случае, если донор безвозмездно сдал кровь в объеме двух максимально допустимых доз. Этот объем определяется врачом при медобследовании донора.

Льготы почетным донорам

ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время;

внеочередное оказание медицинской помощи в государственных и муниципальных медорганизациях; первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение;

ежегодная денежная выплата в размере 17 324 рублей (на 2024 год).

В некоторых регионах предусмотрены и другие виды соцподдержки, например скидка на оплату услуг ЖКХ или бесплатный проезд на общественном транспорте.

В день сдачи крови и (или) ее компонентов и в день связанного с этим медосмотра донор освобождается от работы. Выходной полагается и на следующий день после сдачи крови. Эти дни можно взять сразу, по предварительной договоренности с работодателем перенести их на любую другую дату или вовсе присоединить к отпуску. При этом за работником сохраняется его средний заработок. Если донор сдавал кровь Во время отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, то по его желанию предоставляется другой день отдыха.

Стать донором крови в России может любой гражданин, достигший 18 лет. Решение стать донором - добровольное. Перед этим необходимо пройти бесплатное медицинское обследование. Одним из основных принципов донорства является обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров