Общество

Декабрьская температура в СЗФО ожидается выше нормы

В декабре во всех регионах России прогнозируется температура, близкая к норме и выше неё, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первый зимний месяц среднемесячная температура ниже нормы не ожидается ни в одном из регионов

«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», - сказал Роман Вильфанд.

Он уточнил, что среднемесячная температура выше нормы в декабре прогнозируется на восточной половине европейской части России, на востоке Северо-Западного федерального округа, востоке Центрального федерального округа, во всем Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и северной половине Дальневосточного федерального округа.

На всей остальной территории страны, а именно на оставшейся части Европейской России, куда входит и Москва, и Санкт-Петербург, в Центральном Черноземье, на юге европейской России - в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, температура будет около нормы. Также около нормы температура в декабре прогнозируется на юге и юго-востоке Сибири, в южной половине Якутии, Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье.

«Это связано с тем, что прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает», - уточнил Роман Вильфанд.

Говоря об осадках, он сообщил, что на европейской территории страны в большинстве регионов осадков прогнозируется около нормы, но на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях, ожидается дефицит осадков, пишет «Интерфакс».

На азиатской части страны дефицит осадков прогнозируется в северной половине Якутии.

Избыток осадков в декабре прогнозируется в Ненецком автономном округе, в Архангельской области, Коми и Мурманской области, а также в северное половине Уральского федерального округа, в Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Кроме того, избыток осадков прогнозируется на юго-востоке Сибири, а именно на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве, и на Дальнем Востоке - в Бурятии, на Чукотке и Магаданской области, в Приморском крае.