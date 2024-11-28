Общество

35% респондентов в СЗФО страдают от простуды из-за холода и сквозняков на рабочем месте — опрос

С наступлением зимы жители регионов СЗФО стали чаще жаловаться на простуду и ОРВИ. 35% местных респондентов стали жертвами простуды из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. Чаще всего на это жалуются медики, юристы и сотрудники розницы, следует из опроса, проводимого порталом по поиску работы hh.ru.

35% жителей регионов СЗФО рассказали, что начинают болеть простудой и ОРВИ из-за сквозняка и низкой температуры воздуха в офисе: из них 3% сталкиваются с этой проблемой регулярно, почти каждый осенне-зимний период, а еще 32% — периодически. 29% опрошенных отметили, что сквозняк на рабочем месте им никак не вредит, но лишь благодаря сильному иммунитету, а вот остальные коллеги часто болеют. И только 19% местных респондентов сообщили, что у них в офисе достаточно тепло и температура воздуха не становится причиной болезни. Остальные затруднились ответить.

Наиболее часто на простуду из-за холода и сквозняка на рабочем месте жалуются респонденты из профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (65%), «Юристы» (51%), «Розничная торговля» (48%), «Финансы, бухгалтерия» (46%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (44%).

В региональном контексте заболевания из-за низкой температуры в офисах чаще всего встречаются в Сибирском и Уральском федеральных округах (по 47%), а также в Дальневосточном федеральном округе (46%). Холод на работе чаще влияет на женщин, чем на мужчин: 47% представительниц прекрасного пола из-за этого страдают от ОРВИ и простуды, среди мужского населения таких только 33%.