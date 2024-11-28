Общество

Михаил Ведерников: Центр «Соотечественник» принимает 10-15 человек в день

С 1 апреля 2024 года начал работу центр «Соотечественник». Это центр помощи россиянам, переезжающим из недружественных стран по различным причинам в Российскую Федерацию. За это время в Псковской области в центр за помощью обратились свыше 1000 человек, рассказал губернатор Михаил Ведерников.

«В структуру центра входит офис, гостевой дом на 19 мест. Также есть возможность и в муниципальном жилом фонде размещать людей. Есть возможность расселять в пункты временного размещения, особенно когда речь идет о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями, пока не будут улажены все формальные вопросы», – сообщил Михаил Ведерников в интервью Rutube-каналу «Мамыкин ТВ».

Он также поделился результатами, которых достиг фонд за непродолжительный период времени своей работы.

«Я хочу сказать, что в среднем от 10 до 15 человек в день принимает центр. В общем, с 1 апреля с помощью центра более 1000 человек получили консультации, адресную помощь и поддержку», – поделился глава региона.