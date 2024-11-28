Общество

Михаил Ведерников перечислил причины для переезда в Псковскую область

Экология, транспортная доступность и насыщенная культурная жизнь — причины, которые могут стать ключевыми при принятии решения переехать в Псковскую область, считает губернатор Михаил Ведерников.

«Это регион силы, и многие обращают внимание, что тут невероятно перезагружаешься, заряжаешься энергией. Это о том, от чего можно получать удовольствие, осознавая, в каком регионе ты живешь», – отметил Михаил Ведерников в интервью Rutube-каналу «Мамыкин ТВ».

Также одной из причин переехать в Псковскую область он назвал экологию, так как регион славится красотой природы, и транспортную доступность.

«У нас отличная транспортная доступность. В течение часа, сев на самолет, можно долететь до Москвы, за три с небольшим часа можно попасть в Санкт-Петербург. Также отлично налажено автобусное сообщение с Витебском. Беларусь рядышком, у нас много интересных проектов», – подчеркнул глава региона.

В числе прочего от отметил насыщенную культурную жизнь в регионе и динамично развивающуюся экономику.

«У нас достаточно большое количество вакансий, при этом уровень безработицы меньше, чем в среднем по Российской Федерации. В перспективе у нас инвесторы приняли решение строить предприятия. Кто-то уже заканчивает первую и вторую очередь. В перспективе еще несколько тысяч рабочих мест появятся, в том числе высококвалифицированных и очень хорошо оплачиваемых», – подытожил Михаил Ведерников.