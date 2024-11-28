Общество

«Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 ноября.

Иногда брак, как и любой союз, может себя исчерпать, и супруги принимают решение вступить в процедуру развода. Какие основные этапы процесса развода? Какие документы необходимы для развода через суд? Как определяется размер алиментов при разводе? Могут ли родители самостоятельно договориться о разделе имущества без участия суда? Как оформить развод по обоюдному согласию?

Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудили с практикующим юристом Юрием Никандровым.