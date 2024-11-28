Общество

Псковская команда КВН «Камбаламба» выступила в финале Центральной лиги «Нева»

Команда КВН «Камбаламба» представила город Псков в финале Центральной лиги «Нева», который прошёл в Санкт-Петербурге. За звание победителя между собой боролись шесть команд, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В финале команды представили свои номера в четырёх конкурсах: приветствие, разминка, коллаб со звездой и музыкальное домашнее задание.

На коллабе со звездой вместе с командой «Камбаламба» на сцену вышел актёр, ведущий и комик Игорь Чехов.

Подготовка к финалу была напряжённой и долгой. Команда заранее приехала в Санкт-Петербург для прохождения редактур, на которых разрабатывался сценарий и концепт номеров.

Фото: Центральная лига «Нева» МС КВН/ Telegram-канал

Игра была записана телеканалом «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что победителем второго сезона Официальной лиги КВН «Санкт-Петербург» стала псковская команда «Хочу погладить». Финал прошёл в Петербурге 13 ноября, где между собой за победу боролись пять сильнейших команд. Псковичи стали обладателями кубка и получили возможность представить наш регион на фестивале КВН в Сочи