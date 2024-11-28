Общество

Псковичи стали активнее обращаться к онлайн-психологам — аналитики

Жители Псковской области в 2024 году стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов в 1,5 раза чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам, выросло на 23%. Такой тренд увидели аналитики МегаФона, изучив обезличенный интернет-трафик абонентов на сайты.

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Самым популярным порталом онлайн-психотерапии за последние десять месяцев стал «Ясно», активность пользователей которого с прошлого года увеличилась на 52%. На втором месте расположился Zigmund.Online, показавший темп роста на 37%. Тройку лидеров закрывает Alter, на него в регионе стали заходить на 34% чаще. В топ-5 также вошли Psy Chat и YouTalk.

Наибольший интерес к психотерапии проявляют жители Пскова в возрасте 25-34 лет (40% от всего объема использованных дата-данных), на втором месте аудитория 35-44 лет (28%), а на третьем — поколение 45-54 лет (18%). Меньше специалисты этого профиля востребованы среди жителей старше 65 лет.

Женщины более охотно посещают тематические сайты. На них приходится 78% пользователей таких платформ. А среди представителей «сильного» пола услуги психологов популярны у людей в возрасте 35-44 лет (39% от всего «мужского» трафика на эти ресурсы).

Поиском специалистов абоненты начинают заниматься в июле, тогда как ноябрь второй год подряд становится самым пиковым месяцем по потраченным Гбайтам на сервисах. Обычно сессии жители Псковского региона проводят по четвергам, реже — по воскресеньям.