Общество

Росгвардия выпустила видеоролик о запрете использования оружия в пьяном состоянии

В целях повышения культуры безопасного обращения с гражданским оружием Росгвардия выпустила новый социальный ролик. Видеоматериал акцентирует внимание на проблеме использования оружия в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

В ролике представлены реальные события, которые напоминают о том, что оружие — это источник повышенной опасности, и его использование требует строгого соблюдения законодательства.

Росгвардия напоминает, ношение и транспортировка оружия в состоянии опьянения категорически запрещены.