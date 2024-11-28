Общество

Объявлены лучшие организации и специалисты по охране труда Псковской области

Комитете по труду и занятости Псковской области 27 ноября рабочей группой по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» были подведены итоги ежегодного Смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинациях «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

От Совета Псковского областного профсоюза в состав рабочей группы по подведению итогов смотра-конкурса вошла Надежда Партхаль, советник-консультант областного профсоюза.

До 15 ноября в комитет по труду и занятости Псковской области были поданы и зарегистрированы 11 заявок на участие в номинации «Лучшая организация по охране труда» и 10 заявок в номинации «Лучший специалист по охране труда». Надежда Партхаль отметила, что во многих организациях действует профсоюз, и охрана труда находится под контролем.

По результатам изучения представленных документов (показателей работы по охране труда) и на основании количества набранных баллов рабочая группа определила победителей смотра-конкурса по итогам работы за 2023–2024 годы.

В номинации «Лучшая организация по охране труда»:

- в непроизводственной сфере -Себежская средняя общеобразовательная школа;

- в производственной сфере - Псковская швейная фабрика «Славянка.

В номинации «Лучший специалист по охране труда» победителями стали:

- в непроизводственной сфере – Павлова Алина Евгеньевна – специалист по охране труда Великолукского механико-технологического колледжа;

- в производственной сфере – Самохвалова Ольга Михайловна – начальник отдела охраны труда Муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

«Мы гордимся членами профсоюза, их высокими результатами. Работа по охране труда в профсоюзах ведется на должном уровне. Ежегодно Псковский облсовпроф организует обучение специалистов и уполномоченных по охране труда. Обучению уделяется особое внимание, так как в последние годы произошли значительные изменения в законодательстве по охране труда. В 2024 году за счёт средств Псковского облсовпрофа обучено более 100 человек», — сообщает лидер профдвижения Игорь Иванов.